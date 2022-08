NASA wijst 13 gebieden aan om te landen op de maan

De gebieden liggen allemaal in de buurt van de niet eerder door mensen bezochte zuidpool van de maan en hebben elk meerdere locaties die geschikt zijn om te landen. Onderzocht is of er voldoende zonlicht is om als energiebron te gebruiken, of communicatie met de aarde mogelijk is en of het terrein begaanbaar is. Onder meer het Malapert Massief, het Leibnitz Beta Plateau en de Faustini Rim staan op de lijst.