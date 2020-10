NASA vindt water op de maan

Chinese sonde Hemelse Vragen begint aan marathon­reis naar planeet Mars

23 juli Het wordt druk op en rond de planeet Mars. Maandag lanceerde de Verenigde Arabische Emiraten al een sonde naar de rode planeet en later deze maand stuurt de VS een ruimtevaartuig die kant op. In de race naar Mars laat ook China zich niet onbetuigd. Vandaag koos de onbemande Marsmissie Tianwen-1 het zwerk. Nu al een succes, aldus de Chinezen.