Nasa-ruimtetelescoop klaart monsterklus: omvang bepaald van grootste komeet ooit

Dat het groter was dan andere kometen werd al vermoed, maar nu zijn die vermoedens bevestigd: komeet C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) is de grootste ooit.

Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa op basis van waarnemingen van de Hubble-ruimtetelescoop. Met een diameter van ongeveer 129 kilometer is de ijzige kern van de komeet zo'n 50 keer groter dan de meest bekende kometen. Zijn massa wordt geschat op 500 biljoen ton, maar liefst honderdduizend keer groter dan gemiddeld.

Hoewel de kern van de komeet een doorsnede heeft van naar schatting zo’n 137 kilometer, is hij zo ver weg dat hij niet nauwkeurig door Hubble kan worden bepaald. De grootte is afgeleid van de reflectie van het zonlicht die wel kon worden gemeten. ‘De kern is naar schatting zo zwart als houtskool. Het kerngebied wordt afgeleid uit radiowaarnemingen', luidt het in een persbericht.

‘Deze komeet is letterlijk het topje van de ijsberg van vele duizenden kometen die te zwak zijn om waargenomen te kunnen worden in de verder verwijderde delen van het zonnestelsel’, zegt David Jewitt, mede-auteur van een nieuw onderzoek dat de grootte van de komeet bevestigt en hoogleraar planetaire wetenschap en astronomie aan de Universiteit van Californië (UCLA) in de Nasa-verklaring. ‘We hebben altijd vermoed dat deze komeet groot moest zijn omdat hij zo helder is op zo’n grote afstand. Nu bevestigen we dat dit het geval is.’

De kolossale komeet C/2014 UN271 valt al ruim 1 miljoen jaar in de richting van de zon. Hij bevindt zich momenteel nog ver van de aarde, maar komt vanaf de rand van het zonnestelsel met een snelheid van zo'n 35.405 kilometer per uur op ons af. ‘Maar maak je geen zorgen. Bernardinelli-Bernstein zal nooit dichterbij komen dan 1,6 miljard kilometer van de zon - iets verder dan de afstand van de planeet Saturnus - en dat zal pas in het jaar 2031 zijn’, aldus de Nasa.

De vorige recordhouder was komeet C/2002 VQ94, die had een kern met een doorsnede van naar schatting 96 kilometer. Hij werd in 2002 ontdekt door het Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR)-project. Komeet C/2014 UN271 werd door astronomen Pedro Bernardinelli en Gary Bernstein ontdekt in archiefbeelden van het onderzoek naar donkere energie van het Cerro Tololo Inter-Amerikaanse Observatorium in Chili. De komeet werd voor het eerst bij toeval waargenomen in november 2010, toen hij maar liefst 4,8 miljard kilometer verwijderd was van de zon. Sindsdien is de ‘joekel’ intensief bestudeerd door telescopen op de grond en in de ruimte.

