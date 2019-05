Monnik vond kaak van uitgestorven mensensoort in grot op 3000 meter hoogte: ‘Fantastisch!’

De oorsprong van het 160.000 jaar oude bot wordt vandaag bekendgemaakt in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Na bijna veertig jaar zijn onderzoekers erin geslaagd de oorsprong van de onderkaak te achterhalen. Resten van die uitgestorven mensensoort denisova werden tien jaar geleden voor het eerst ontdekt in de Denisovagrot, op ‘slechts’ 700 meter hoogte in het zuiden van Siberië. Nu blijkt dat ‘het zusje van de neanderthaler’ vroeger ook ver buiten die regio leefde.



De boeddhistische monnik vond het fossiel in 1980 in de Baishiya Karst-grot in China, die populair is bij boeddhisten om te bidden en toeristen om te bezoeken. Een stuk onderkaak, met twee tanden erin, meer niet. Pas in 2010 begonnen onderzoekers van de Lanzhou-universiteit het bot te onderzoeken. Nu blijkt het het meest complete fossiel te zijn van een denisovamens dat ooit is gevonden. De vondsten in de grot in Siberië betroffen vooral kleinere botresten en tanden.