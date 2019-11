LIVE | Hartoperatie te volgen vanuit de huiskamer

Ruim tweehonderd behandelaars en geïnteresseerden kijken woensdag mee met de hartoperatie van twee Nederlandse mannen in het Catharina Hart- en Vaatcentrum. Patiënten van wie de verkalkte aortakleppen hard aan vervanging toe zijn. De een hoopt straks weer over de tennisbaan te rennen, de ander ziet uit naar bladeren ruimen in de tuin.

Patiënt Wim Engels (69) uit Limburg: ,,Ik voel me eigenlijk helemaal geen patiënt. Ja, ik werd de laatste jaren steeds langzamer met tennissen, maar verder voelde ik me prima. Toen ik in 2016 uit het niets omviel, ging ik toch maar eens naar de dokter. Bleek dat ik een licht verkalkte hartklep had. ‘Komt u over twee jaar maar terug.’ Van de zomer kreeg ik slecht nieuws; de klep was ernstig verkalkt. Ik schrok enorm, had dit niet zien aankomen.’’

Engels zal woensdagmiddag een openhartoperatie ondergaan. Voor patiënten een ingrijpende ingreep: hartchirurg Ka Yan Lam opent zijn borstbeen met een precisiezaag, sluit zijn hart aan op een hart-longmachine, legt het stil en verwijdert het verkalkte weefsel. Vervolgens plaatst ze de vervangende biologische klep - afkomstig van een rund. Daarmee kan Engels weer zo’n vijftien tot twintig jaar vooruit.

Vertrouwen

Engels heeft er niet wakker van gelegen. ,,Als jurist moesten mensen er altijd maar op vertrouwen dat ik mijn werk goed deed. Dat vertrouwen geef ik nu ook aan mijn artsen. Makkelijk gedacht misschien, maar ik kan toch niets beïnvloeden. Dit moet gewoon gebeuren. Niets doen is geen optie.’’

Bovendien zou je het een routineklus kunnen noemen. ,,Dit is een van de meest uitgevoerde operaties binnen de hartchirurgie’’, zegt Lam, die er zelf enkele honderden heeft uitgevoerd. ,,De sterftekans binnen dertig dagen is 1 à twee procent. Daarbij is de ingreep qua pijn relatief patiëntvriendelijk.’’

Broos

Toch is deze operatie niet voor iedereen weggelegd. 75-plussers wordt meestal afgeraden de behandeling te ondergaan vanwege hun brozere gestel. Voor hen is sinds tien jaar de TAVI-procedure beschikbaar. Via de lies wordt de vervangende klep in het verkalkte weefsel geduwd. Een soort dotteren.

De 81-jarige Brabander Jos* die liever anoniem blijft (,,Zo meteen sta je op YouTube’’), ondergaat woensdagochtend die procedure. Hij is al tien jaar hartpatiënt. Hij raakte steeds vermoeider. ,,Een blokje om werd me al te veel.’’ In september werd besloten tot een hartklepoperatie via de lies. Hij heeft volgens cardioloog Pim Tonino ‘mooie vaten’.

Hoewel het niet direct logisch lijkt, wordt de betrekkelijk lange liesroute naar het hart genomen vanwege de lage kans op bloedlekkage. De TAVI-sterfkans is overigens de laatste jaren van 8,9 procent teruggebracht naar 2,9 procent door vernieuwde technieken en materialen.

Inmiddels wordt de techniek ook ingezet voor lagere risicopatiënten, want er zijn aanzienlijke voordelen: Zo hoeft Jos maar vier in plaats van tien dagen in het ziekenhuis te blijven, en is een plaatselijke verdoving afdoende.

Volledig scherm © Catharina Ziekenhuis

Spannend

Zenuwachtig zijn de mannen niet, een beetje spannend vinden ze het wel. Ze zijn benieuwd naar de beelden. Engels: ,,Ik zag ooit een oogoperatie op televisie. Dat vond ik helemaal niks. Toch ben ik nieuwsgierig naar mijn ingreep.’’ Door zichzelf letterlijk open te stellen hopen ze de wetenschap vooruit te helpen.

En straks, als het allemaal voorbij is, wil Engels weer op volle sterkte op de tennisbaan staan. ,,Ik stond bekend om mijn backhand en snelheid, haalde alle ballen.’’

Jos wil weer in de tuin werken. ,,Die ligt vol bladeren.’’ Hij heeft ook alvast wat rondgekeken voor een wandelweekendje met zijn vrouw. ,,Misschien de Veluwe of de Achterhoek, maar we hebben ook nog genoeg te zien in Brabant.’’

*Jos is een gefingeerde naam

Met een (bijna) live-verbinding kan ook vanuit huis worden meegekeken. De stream is beschikbaar via de site van het ED, de Hartstichting en Hartenraad. Twee artsen beantwoorden binnenkomende vragen op nummer 06-17508100.