Langste bliksemflits ooit gemeten strekte zich uit over drie staten in de VS

Rick maakte deze foto, die door miljoenen mensen werd gezien: ‘Wel een zieke plaat’

Miljoenen mensen genoten wereldwijd van zijn adembenemende schaatsfoto. Op een ijskoude winterdag in februari bracht Heerjansdammer Rick Bekker (28) in Kinderdijk de Hollandse meesters tot leven. ,,Dit is wel een zieke plaat.”

2 januari