Laatste witte giraffe ter wereld krijgt bescherming tegen stropers

Olifanten in Poolse dierentuin krijgen cannabiso­lie tegen stress

27 augustus Drie Afrikaanse olifanten in de dierentuin van de Poolse stad Warschau krijgen cannabisolie in de hoop dat het stress bij de dieren vermindert. De dood van olifant Erna in maart van dit jaar heeft de drie achtergebleven olifanten in diepe rouw gestort.