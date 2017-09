Kolonisatie Mars dichterbij én in een uur de wereld over

Dat vertelde Musk vandaag tijdens een ruimtevaartcongres in Australië. De eerste onbemande missie naar Mars moet zelfs al over vier jaar, in 2022, plaatsvinden. Volgend jaar moet de bouw beginnen.



De grote droom van de SpaceX- en Tesla-baas is om een permanente kolonie op die planeet te stichten op 225 miljoen kilometer afstand. Alle pijlen zijn daarom gericht op het ontwikkelen van de juiste raket, die de codenaam BFR (Big Fucking Rocket) draagt.



Musks eerdere plannen voor de kolonisatie van Mars zijn daarmee weer aardig aangepast. In zijn vorige presentatie had hij het nog over verschillende raketten. Maar om de kosten te drukken focust SpaceX zich nu op één enkele smallere en kleinere variant. ,,We willen één systeem gebruiken. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen alle middelen toegepast worden op dit ene systeem", vertelt Musk. ,,Ik ben er vrij zeker van dat we dit ruimteschip in vijf jaar klaar kunnen hebben en kunnen lanceren."