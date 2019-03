Klimaatverandering: ‘Het is erger dan je denkt, veel erger’

,,Het is erger dan je denkt, veel erger.’’ Zo begint De onbewoonbare aarde, het net in het Nederlands verschenen apocalyptisch boek waarin David Wallace-Wells uiteenzet wat ons in een opwarmend klimaat allemaal te wachten staat. Wie zich bij dat onderwerp vooral zorgen maakt over de stijgende zeespiegel en uitstervende ijsberen, ziet volgens de Amerikaanse journalist slechts het topje van de ijsberg. Het broeikaseffect verandert het leven op aarde, ons leven, fundamenteel. Dat is nu al gaande – zie de zomer van vorig jaar, zie de bosbranden in Griekenland en Californië.



En als de aarde twee tot vier graden opwarmt – geen uit de lucht gegrepen getal maar de koers waar we zonder acuut ingrijpen op afstevenen – is het menselijk leed volgens zijn analyse eigenlijk niet te overzien. Wallace-Wells somt de chaos op die ons dan te wachten staat: de zoetwatervoorraden in de wereld die onherstelbaar snel slinken, de oceanen die veranderen in doodse poelen, de natuurbranden, de droogtes, de steden rond de evenaar die letterlijk te heet worden om in te leven.



Hij beschrijft hoe hard de landbouwopbrengsten zullen dalen, hoe hongersnoden, overstromingen en andere natuurrampen aanzienlijke delen van de wereldbevolking op drift zullen jagen, met burgeroorlogen tot gevolg. Hoe muggen die gevaarlijke ziektes als malaria verspreiden steeds noordelijker oprukken, bacteriën en virussen muteren en plagen zich in een warmer klimaat sneller dreigen te verspreiden. Hoe, in feite, ons hele sociale en economische systeem ineenstorting wacht.