Jihadexpert Alde’emeh: Jihadisten terughalen naar Europa is naïef

Voordat Montasser Alde’emeh zal gaan zitten en veel, snel en vurig zal praten over radicalisering, wil hij nog even een tochtje maken. Met de auto door Molenbeek, het zo veel besproken stadsdeel van Brussel. Van daaruit vertrokken tientallen jongeren op jihad naar Syrië. Anderen bleven en zorgden hier voor dood en verderf. ,,Kijk, dat is het huis waar Brahim en Salah Abdeslam opgroeiden. Vlakbij het gemeentehuis en het politiebureau.” Brahim Abdeslam blies zichzelf op tijdens de aanslag in Parijs in november 2015. Zijn jongere broer Salah is de enige van de acht direct betrokkenen die niet stierf tijdens die aanslag. Hij vluchtte en werd pas maanden later opgepakt: in een woning in Molenbeek, 600 meter van het huis waar hij opgroeide.