Je pijngrens verhogen? Zing, dans en kijk naar iets groens

Andrea werkte mee aan Moderna-vac­cin: ‘Ik snap de scepsis, maar de data liegen niet’

5 januari De Nederlandse Andrea Pruijssers (40) speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Moderna-vaccin, dat op dit moment onder het vergrootglas ligt van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. De viroloog legt graag uit hoe de vaccins in elkaar zitten en waarom je er volgens haar niet bang voor hoeft te zijn. ,,Corona krijgen is echt een véél groter risico dan het vaccin nemen.”