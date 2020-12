Japan wil geboortecijfer opkrikken via kunstmatige intelligentie

Het geboortecijfer in Japan daalt jaar na jaar. De geboortecijfers moeten omhoog en daar moet technologie bij helpen, zo concluderen de Japanse autoriteiten. De regering wil het dalende geboortecijfer in het land opkrikken door te investeren in artificiële intelligentie.

Vorig jaar daalde het aantal baby’s in Japan onder de 865.000. Dat aantal was sinds de telling in 1989 niet zo laag. Het snel vergrijzende land is al langer op zoek naar manieren om een van ‘s werelds laagste geboortecijfers te verhogen. Het gebruik van artificiële intelligentie is een nieuwe poging om dat probleem aan te pakken. De regering zal de lokale autoriteiten 2 miljard yen (omgerekend zo’n 15,7 miljoen euro) toewijzen om het geboortecijfer op te krikken, meldt persbureau AFP.

Verschillende steden maken al gebruik van datingbureaus. Een man en een vrouw worden door deze bureaus aan elkaar gekoppeld op basis van inkomen en leeftijd. Lokale media zeggen dat de financiering bedoeld is om meer geavanceerde AI-systemen te kunnen uitrollen waarbij rekening gehouden wordt met hobby’s, interesses en hoe iemand denkt over normen en waarden.

Kritiek

Er is ook heel wat kritiek op de beslissing van de overheid. Verschillende wetenschappers vinden dat de overheid niet voor datingbureau moet spelen. Sachiko Horiguchi, een sociaal-cultureel en medisch antropoloog aan de Japanese Temple University, denkt dat er andere mogelijkheden zijn om het geboortecijfer op te krikken, zoals het helpen van jonge mensen met lage lonen. Ze wees op een recent rapport waarin staat dat er een verband is tussen een lager inkomen en het verlies van interesse in relaties onder de jonge Japanse bevolking.

,,Als ze niet geïnteresseerd zijn in daten, dan zal ook artificiële intelligentie niet helpen”, luidt het. ,,Als we dan toch op technologie vertrouwen, dan kunnen betaalbare AI-robots de huishoudelijke taken overnemen. Dat zou effectiever zijn.”



Critici wijzen steeds op het gebrek aan steun voor werkende moeders in Japan. De Japanse regering heeft de afgelopen jaren vrouwen aangemoedigd om voltijds te gaan werken, maar de genderkloof wordt almaar groter. In een rapport van het World Economic Forum over gendergelijkheid, gepubliceerd in 2019, staat Japan op plaats 121 van de 153. Het land daalde elf plaatsen in vergelijking met een jaar ervoor.

Het inwonersaantal van Japan, momenteel 126 miljoen, slinkt steeds verder. In 2017 telde de Japanse bevolking nog 128 miljoen mensen. Volgens berekeningen zal dat tegen het einde van de eeuw amper 53 miljoen zijn.

