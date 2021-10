Israël wijnland? Archeologen graven enorme wijnmakerij uit Byzantijnse tijd op

In de Byzantijnse tijd werd wijn gezien als een vervanger voor water. Zelfs de kinderen dronken wijn, omdat het water vaak vervuild was en het drinken van wijn voorkwam dat ze ziek werden. Anders dan het bekende spreekwoord doet vermoeden, werd in sommige gevallen ook wijn bij het beschikbare water gedaan om het beter te laten smaken.



Volgens de onderzoekers werd in de fabriek een licht witte wijn geproduceerd. Deze drank stond in de regio bekend als Gaza-wijn. De wijn werd geëxporteerd naar het buitenland, naar onder andere Turkije, Egypte en Griekenland en vermoedelijk ook Italië. Het wijnbouwcomplex is de nieuwste in een reeks van archeologische vondsten. De afgelopen jaren werden meer ontdekkingen gedaan.



Zo werd in 2005 een deel van een kruisvaderskasteel opgegraven en in 2019 stuitten wetenschappers op een hoeveelheid 1200 jaar oude gouden munten. Vorig jaar werden er nog eens 425 aan die vondst toegevoegd. In april dit jaar ontdekten de archeologen een 1600 jaar oud mozaïek op een plek die vermoedelijk grensde aan een oude industriële zone.



