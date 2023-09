Invasieve exoten: elk jaar 200 nieuwe indringers, en een groeiend prijskaartje

Onderzoek: appen tijdens het wandelen vergroot het risico op ongelukken

Het klinkt wellicht als een open deur: wie tijdens het wandelen aan het appen is, is minder alert en maakt sneller ongelukken. Toch gaf eerder onderzoek naar de effecten van het gebruik van de mobiel tijdens het lopen tegenstrijdige resultaten. Neurowetenschapper Matthew Brodie, verbonden aan de University of New South Wales, testte daarom op vijftig jongvolwassenen de gevolgen van appen en lopen.