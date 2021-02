In de zevende hemel met beeld en geluid van Mars: ‘NASA brengt de planeet dichter bij de aarde’

Mysterieu­ze dieren ontdekt onder 900 meter dikke ijslaag Antarctica

16 februari Wetenschappers hebben op Antarctica bij toeval levensvormen ontdekt onder een 900 meter dikke ijslaag. Bij boringen troffen ze op een stuk rots onbekende, sponsachtige dieren aan. De bijzondere ontdekking is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Marine Science.