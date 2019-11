‘Ik loop met jou naar de regenboog’: kan dat wel?

Ik zit met een probleem, want ik vind het heel moeilijk om niet over het weer te praten. Al heel vaak heb ik me voorgenomen om, als ik met iemand over koetjes en kalfjes praat, nu eens níet over het weer te beginnen. Maar dat is vrijwel onmogelijk. Als er zich niet onmiddellijk een prangend gespreksonderwerp in mijn hoofd aandient, is daar altijd meteen: het weer.