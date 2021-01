IJsberg A68 (twee keer zo groot als Luxemburg) bedreigt al het zeeleven

Wetenschap­pers vinden ‘lelijk eendje’ in zeehonden­ko­lo­nie voor Russische kust

10 september ‘Het lelijke eendje’ noemen Russische wetenschappers deze roze zeehondenpup die ze aantroffen in de Zee van Ochotsk. Het nogal opvallende diertje is ongeveer een maand oud en deels albino. De kans bestaat dat de rest van de kolonie het afwijkende zeehondje zal verstoten. In dat geval staat men klaar het op te vangen.