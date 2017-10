Huismussen in de stad staan stijf van de stress

Nobelprijs Scheikunde voor studie elek­tro­nen­mi­cro­sco­pie

13:32 De Nobelprijs voor Scheikunde gaat dit jaar naar drie wetenschappers voor de ontwikkeling van de kryo-elektronenmicroscopie. De onderzoekers zijn Jacques Dubochet (Zwitserland), de in Duitsland geboren Joachim Frank (Verenigde Staten) en Richard Henderson (Groot-Brittannië). Dat is vandaag in Stockholm bekendgemaakt.