Hubble’s toegift onthult vroege heelal: ontdekking ster Earendel verrast astronomen

Onbemand ruimtevaar­tuig dichtst bij de zon ooit, op 48 miljoen kilometer afstand

Het onbemande ruimtevaartuig Solar Orbiter heeft zaterdag op zijn al ruim twee jaar durende reis door het heelal het punt bereikt dat het dichtst bij de zon is. Volgens het Europees ruimtevaartagentschap ESA is de sonde de zon nu tot op ongeveer 48 miljoen kilometer genaderd. Dat is minder dan een derde van de afstand tussen aarde en zon. Dichterbij is een door mensen ontworpen toestel nooit geweest.

26 maart