Hoogleraar Leo Lucassen: ‘Grenzen dicht? Besef dat er dan niemand in onze kassen werkt’

Als een asielmigrant naar Europa wil, moet hij in een gammele rubberboot stappen om de Middellandse Zee over te steken. Of door een rivier tussen Griekenland en Turkije heen waden. Als hij dat overleeft, belandt hij in een overvol opvangcentrum in Griekenland of Italië, waar asielprocedures maanden, zo niet jaren, duren. Wordt hij afgewezen, dan wacht een toekomst als ongedocumenteerde, zwartwerkende en uitgebuite tomatenplukker in Zuid-Italië. Als hij illegaal doorreist naar Nederland, belandt hij op een grasveld voor aanmeldcentrum Ter Apel. Dat is zo vol, dat er nachtenlang tweehonderd asielzoekers buiten moesten slapen.