Hoe wordt iedereen - ook jij - geheugenkampioen?

Nooit meer een naam, de hoofdstad van dat ene land aan de oostkust van Afrika of een telefoonnummer vergeten. Klinkt als iets waarmee je de volgende pubquiz gaat winnen, maar lijkt tegelijkertijd vrij onmogelijk. Toch is dat niet zo. Met een beetje oefenen kan iedereen het.



In deze aflevering van Het LAB leer je de fijne kneepjes van het vak van Boris Konrad. Hij is geheugenwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen en staat bovendien vier keer in het Guinness Book of Records, onder andere omdat hij in een kwartier tijd 201 namen en gezichten uit zijn hoofd leerde. Boris mag zich dus met recht een geheugenatleet noemen.



En volgens Boris is het niet zo moeilijk om geheugenkampioen te worden. Je hebt er geen aanleg voor nodig, enkel de juiste oefening. Het geheugen is voor de wetenschap nog een erg geheimzinnig deel van de hersenen en men is er nog niet uit hoe het nou precies werkt. Wat we wel weten, is dat we allemaal een korte- en een langetermijngeheugen hebben. Op het moment dat jij de hoofdstad van dat ene land aan de oostkust van Afrika op Google opzoekt, zie je het antwoord, klik je weer weg en komt het in je kortetermijngeheugen. Met andere woorden: de kans dat het blijft hangen is erg klein.