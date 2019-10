Hoe stop je een kale kop?

„Naarmate de leeftijd toeneemt, verouderen de haarzakjes”, vertelt Tristan van Dongen. Hij is als arts verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam en heeft als aandachtsgebied haaruitval. „Hierdoor neemt het aantal nieuwe haren af en worden de overgebleven haren dunner en grijzer.” Bij mannen kan dit proces versneld worden door dihydrotestosteron (DHT), een omzettingsproduct van het ‘mannelijk-hormoon’ testosteron. Van Dongen: „Simpel gezegd komt het erop neer dat DHT de haarzakjes doet krimpen en langzaam laat dichtgroeien, waardoor de haren uiteindelijk verdwijnen.’’

Genetisch bepaald

Bij kalende vrouwen speelt DHT een minder beduidende rol, vooral omdat ze minder testosteron aanmaken dan mannen. Waarom sommige vrouwen vroegtijdig kaal worden, is nog niet helemaal helder. „Waarschijnlijk produceren de haarzakjes minder oestrogeen, waardoor de haargroeicyclus verandert. Normaal gesproken beschermt oestrogeen de haarzakjes.’’ Dat mannen hun haar verliezen, is voor een groot deel genetisch bepaald. Ook bestaan op dit punt verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo hebben blanke mannen er meer last van. De manier waarop kalende mannen hun haar verliezen, is vrijwel altijd hetzelfde. Eerst worden de inhammen aan de voorkant groter. Dan wordt het haar boven op het hoofd dunner. En tenslotte blijft er een krans van haar rondom de oren en het achterhoofd over.

Anatomie

Behandeling

Mannen die hun haardos willen behouden, moeten er vroeg bij zijn. „Hoe eerder je erbij bent, hoe beter het resultaat zal zijn. De kans is dan groter dat de haarzakjes nog te redden zijn. Dat kan met een smeersel om de doorbloeding te verbeteren of tabletten die de aanmaak van DHT remmen. Die behandeling is wel levenslang.’’



Mannen met een hoofd zo glad als een bowlingbal hoeven niet meer op een wonder te rekenen. „Met een haartransplantatie krijg je in dat geval zelden een mooi resultaat, omdat er niet meer voldoende donorgebied is om de hele bovenkant mee te bedekken.’’