Hoe ruikt 'n ruimtestation? Naar nieuwe auto en afval

,,Ik voelde een lichte huivering toen het tot me doordrong dat ik een jaar in ISS zou blijven. Het had veel weg van een gevangenis. Het was er donker en koud. Ik kon niet naar buiten. Waar begon ik aan? Dat jaar voelde als een eeuwigheid. Ik miste mijn vriendin en mijn twee dochters. Ik was bang dat er thuis iets vreselijks zou gebeuren, ik er niet bij kon zijn. Of andersom. De dood lag voortdurend op de loer. Apparatuur die ons in leven moest houden, ging aan de lopende band kapot. Er kon een stuk ruimteschroot door de wand komen zetten. De concentraties CO2 in ISS waren ongezond hoog en er kon een ammoniaklek ontstaan. Ik sliep altijd met één oog open.



,,Ondanks alle gevaren en moeilijkheden ben ik in totaal drie keer in de ruimte geweest, twee keer met de spaceshuttle en de laatste keer met de Sojoez naar ISS. Voor mij waren de ruimtereizen een bewijs dat je iets kan bereiken als je dat wilt. Als kind van een alcoholist en met een gedrag dat ze nu adhd noemen, kwam ik moeilijk mee op school. Maar na het lezen van het boek The Right Stuff, over de eerste piloten in de ruimte, meldde ik me aan bij de Amerikaanse luchtmacht. Ik werd testpiloot. Destijds gold de spaceshuttle als het moeilijkste luchtvaartuig om te besturen. Ik wilde dat ding vliegen en klopte aan bij NASA.



,,Elke lancering was ik weer verbaasd hoe krachtig de motoren waren. Ik was verbaasd over de schoonheid van de aarde. Ik nam het overweldigende blauw in me op, de wolken, het gevarieerde landschap en de dampkring. Verder was er alleen het zwarte vacuüm van de kosmos.''