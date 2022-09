Hittegolf teistert Jupiter: 300 graden warmer dan normaal

onderzoek Groep ijsberen overleeft op Groenland ook zonder zee-ijs

Een groep ijsberen redt zich prima in het zuidoosten van Groenland ondanks een gebrek aan hun primaire levensbehoefte: zee-ijs. Wetenschappers hebben deze ijsberen enige tijd bestudeerd. Deze conclusie is hoopvol voor andere ijsberen, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

