Hierdoor kunnen 'wij' zo lang hardlopen

Dierenmum­mies uit ijstijd ontdekt in smeltende ijslaag van Canada

15 september In de smeltende ijslaag van Yukon, een gebied in noordwesten van Canada, zijn twee gemummificeerde dieren uit de ijstijd gevonden. De wolvenpup en een kalf van een kariboe (wild rendier) werden aangetroffen in het gebied waar ooit de gold rush van Canada plaatsvond.