Grote doorbraak voor oplossing plasticprobleem

Seksleven leuk houden? Doe de afwas samen

4 april Van alle huishoudelijke taken zorgt de afwas met afstand voor de meeste onenigheid tussen partners. Vrouwen die in hun eentje opdraaien voor de vuile vaat zijn minder tevreden over hun relatie en zelfs over hun seksleven, blijkt uit Amerikaans onderzoek dat binnenkort verschijnt.