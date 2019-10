Geen uithoudingsvermogen, wel spierballen? Zo loop je een marathon uit

,,Spieren kunnen we trainen voor een specifiek doel en op die manier aanpassen naar jouw wensen”, zegt Jaspers. Wil je een sprintje trekken, dan is je doel om explosief te starten en op korte afstand de snelste te zijn. Het is daarom belangrijk om dikke en sterke spieren te kweken. En omdat de afstand kort is hebben je spieren niet langdurig zuurstof nodig. Voor lange afstanden is dat een ander verhaal. Dan heb je minder kracht nodig, maar des te meer uithoudingsvermogen. Het is dan noodzakelijk dat je spieren snel en zo lang mogelijk zuurstof op kunnen nemen. Dat lukt dan juist met dunne spieren, waardoor het zuurstof snel de kern van de spier bereikt zonder dat de spier verzuurt.

Het lijkt dus haast onmogelijk om de korte dikke spieren van een spierbundel te combineren met de dunne spieren van een marathonloper. Ze vragen het tegenovergestelde. Toch kent Jaspers een aantal trucs: ,,Je zou bijvoorbeeld het aantal rode bloedcellen kunnen verhogen.” Dit zijn de cellen die zuurstof naar je spieren vervoeren. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je in een ruimte slaapt met een laag zuurstofgehalte, je lichaam automatisch extra rode bloedcellen aanmaakt om een maximale hoeveelheid zuurstof op te kunnen nemen. Doe je dit voor een wedstrijd, dan heb je op je grote dag extra ‘vrachtwagentjes’ in je lijf om zuurstof naar je spieren te brengen. Epo werkt op dezelfde manier en verhoogt daarmee je uithoudingsvermogen, maar dat is natuurlijk niet zo gunstig voor je sportcarrière.

Lange spieren

Er is nog een andere optie, namelijk het langer maken van de spieren. En dat is waar Jaspers onderzoek naar doet. ,,Als jullie fit girls and fit boys meer zouden investeren in het oprekken van de spier, dan heb je genoeg vermogen én is de spier niet zó dik dat er onvoldoende zuurstof naar de kern van de spier kan’’. Denk maar eens aan een elastiek: hoe meer je die kunt oprekken hoe verder je hem weg kunt schieten. Dus, wanneer je de volgende keer in de sportschool staat en je jouw ‘beach body’ aan het creëren bent, rek je spieren dan aan het eind ook even goed. Dan kun je tenminste op het strand een potje beachvolleybal ook nog volhouden.