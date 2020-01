Fors meer meldingen seksuele intimidatie op universiteiten

In 2018 werden zeker 101 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon. Dat zijn er een stuk meer dan in 2016 (52) en 2017 (72). De Universiteit van Amsterdam is ‘koploper’ met 22 meldingen. De meldingen variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Zo’n 60 procent van de meldingen wordt gedaan door studenten, de rest door medewerkers.

Alex Tess Rutten van de Landelijke Studenten Vakbond zegt tegen EenVandaag geschokt te zijn door de cijfers: ,,Het is schandalig dat we niet in staat zijn een veilige leer- en werkomgeving in het onderwijs te bieden. Deze cijfers onderstrepen opnieuw het belang om meer geld te besteden aan sociale veiligheid in het hoger onderwijs.’’