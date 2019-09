Eekhoorns luisteren gesprekken van vogels af voor hints over mogelijk gevaar

WetenschapEekhoorns zijn niet alleen goed in klimmen en nootjes rapen, maar blijken ook ware luistervinken te zijn. Uit een nieuwe studie blijkt dat ze gesprekken van vogels afluisteren om te weten te komen of er gevaar op de loer ligt en of ze daardoor minder tijd hebben om eten te verzamelen.

Dat sommige dieren de alarmkreet van andere dieren gebruiken om te kijken of een vijand in aantocht is, wisten onderzoekers al. Toch zijn wetenschappers erachter gekomen dat eekhoorns nog een stapje verder gaan. Waar andere dieren pas op de vlucht slaan wanneer alarm wordt geslagen, luisteren de knaagdiertjes het gekwetter tussen vogels af om te horen of dit over een mogelijke dreiging gaat.

,,Deze studie toont aan dat het afluisteren van gesprekken over veiligheid veel verder gaat dan wij altijd dachten. Dieren hoeven dus ecologisch niet nauw verwant te zijn aan elkaar om signalen of gesprekken te herkennen", vertelt professor Keith Tarvin, één van de onderzoekers, tegenover The Guardian.

Experiment

Om tot deze conclusie te komen, moesten de onderzoekers flink wat eekhoorns observeren in het Amerikaanse Oberlin in de staat Ohio. Daar werden 67 van de beestjes in de gaten gehouden nadat de onderzoekers de kreet van een buizerd afspeelden. Vervolgens werd het gedrag van de eekhoorns bekeken in de daaropvolgende dertig seconden: de beestjes herkenden het gevaar en veranderden van gedrag.

Vervolgens kreeg een deel van de eekhoorns een tijdlang omgevingsgeluid te horen, een ander deel van de groep kreeg gekwetter van vogels te horen en andere eekhoorns waren inmiddels zo ver gevlucht dat de onderzoekers hen niet meer konden observeren.

Quote Dieren hoeven dus ecologisch niet nauw verwant te zijn aan elkaar om signalen of gesprekken te herkennen Professor Keith Tarvin

Na analyse ontdekten de onderzoekers dat de groep die de vogelgeluiden hoorde minder vaak opkeek om te kijken of er gevaar dreigde. De keren dat ze dit wel deden, duurde het afwijkende gedrag ook minder lang dan bij de andere groep. ,,Het herkennen van bepaalde vogelgeluiden als een teken van veiligheid zorgt ervoor dat eekhoorns minder vaak vluchtgedrag hoeven te vertonen, waardoor ze waarschijnlijk ook succesvoller eten kunnen verzamelen,” schrijven de auteurs.