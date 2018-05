Donornier werkt beter door nieuwe techniek in Erasmus MC

Al jaren wordt onderzoek gedaan naar methoden om de kwaliteit van oudere donornieren te verbeteren. Nu worden ze nog gespoeld met een koude vloeistof met medicatie. Maar die werkt onvoldoende, zegt transplantatiechirurg Robert Minnee van het Erasmus MC. Na een jaar is bij tweederde van de oude patiënten de nierfunctie minder dan 30 procent. Bij de patiënt die onlangs een donornier kreeg met de nieuwe, warme techniek is dat nu al 45 procent. ,,De patiënt is veel energieker, hoeft geen middagdutje meer te doen en heeft geen last meer van koude handen en voeten. Het verschil is groot.” Het Erasmus MC verwacht jaarlijks zo'n twintig oudere patiënten op deze manier te helpen.



Het onderzoek richt zich specifiek op ouderen boven de 65 jaar, aangezien bij hen de nood het hoogst is. Door de vergrijzing komt niertransplantatie bij senioren steeds vaker voor. 65plussers komen weliswaar sneller in aanmerking voor een donornier via een speciaal Europees programma dat oudere ontvangers koppelt aan de nieren van overleden 65plussers, maar deze organen werken minder goed dan die van jongeren en lopen eerder schade op tijdens de transplantatie.