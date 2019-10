Dit is waarom jongens meer genieten van agressieve games dan meisjes

interview Psycholoog: Als zelfs zo'n boerenlul als ik uit de misère komt, kan iedereen het

12 oktober De Nijmeegse psycholoog Gijs Jansen schrijft zelfhulpboeken en is daar behoorlijk succesvol mee. Zijn boodschap: moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden horen bij het leven. De kunst is daar beter mee om te gaan en dat begint met acceptatie. ,,Ik weet waar ik het over heb want ik kom van ver.”