Deze vijf jonge onderzoekers willen de wereld verbeteren

Astronau­ten­trai­ner: Tijd genoeg om terug naar de maan te gaan

21 mei Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de mens voor het eerst voet op de maan zette. Over een paar jaar lopen er als alles meezit weer mensen rond op de maan. Scott Millican is daarvan rotsvast overtuigd. De Amerikaan trainde onder meer Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. Het Witte Huis wil in 2024 terug zijn. ‘Tijd genoeg’, zegt Millican.