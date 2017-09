Derde van Aziatische gletsjers verdwijnt voor einde van de eeuw

Canadees onderzoek: Kinderenboeken met dieren minder leerzaam

1 september Kinderboeken over dieren zijn minder leerzaam dan kinderboeken over mensen. Dat zeggen wetenschappers aan de universiteit van Toronto na een onderzoek onder kleuters. Volgens de onderzoekers is het voor kinderen moeilijk zich in dieren te verplaatsen en nemen zij de lessen van pluizige hoofdrolspelers daarom minder goed op.