‘De toekomst is ook aan het Frans, niet alleen aan het Engels’

Cantino-planisfeer Was deze kaart zijn tijd te ver vooruit?

Het is een steen in de vijver. Onderzoek van Roel Nicolai, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, wijst uit dat de oudste zeekaart waar heel Afrika op staat niet kan zijn gemaakt door Portugese ontdekkingsreizigers in de 15de eeuw. Maar door wie dan wel?

20 februari