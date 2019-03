De oplossing voor schade na gaswinning: huis dat zelf scheuren repareert

Om te begrijpen hoe beton zichzelf zou kunnen repareren, moet je iets meer weten over de aard van beton. De Romeinen gebruikten het al in de bouw. Zij wisten dat de sterkte van beton afhankelijk is van de krachten die erop werken: beton is heel goed in het opvangen van drukkrachten terwijl trekkrachten vaak problemen opleveren en snel scheuren veroorzaken. Dat is de reden dat bruggen bijvoorbeeld altijd in bogen werden gebouwd: in dit soort constructies heb je alleen met drukkrachten te maken.



Om beton te versterken, gieten we het tegenwoordig eerst over staal. Dit gewapend beton kan nog steeds scheuren, maar de trekkrachten worden vervolgens opgevangen door het staal. Een probleem is hier echter dat het staal kan roesten als het via de scheurtjes in contact komt met water. Op die manier krijg je betonrot en ben je nog verder van huis. Hier komt Schlangen met zijn zelfhelend beton om de hoek kijken.