De oermens was niet zo primitief als hij altijd is afgeschilderd

De één heeft goed opgelet op school, de ander minder, maar allemaal kennen we wel dat verhaal over de jagers en verzamelaars. Die trokken lang geleden rond in kleine groepen, de mannen gingen achter wild aan, de vrouwen zorgden voor de kinderen en verzamelden eten in de buurt van het kamp. Dit duurde tienduizenden jaren, totdat iemand op het idee kwam dat je dieren ook binnen een omheining kon zetten, dat je ze kon melken in plaats van slachten, dat je gewassen kon verbouwen, ja dat je landbouw kon bedrijven.