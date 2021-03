CNN-anchor pleit voor mondiale samenwerking om ‘wereldwijde ziektes’ te verslaan

Onderzoek toont aan: kangoeroes kunnen met mensen communice­ren

16 december Het televisieprogramma ‘Skippy de boskangoeroe’ uit de jaren 60, over een kind dat met een intelligente kangoeroe praat, is misschien toch niet zo fictief als we ooit dachten. Uit een studie van de University of Sydney en de University of Roehampton in Londen blijkt dat kangoeroes wel degelijk in staat zijn om met mensen te communiceren.