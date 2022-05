Bultrug die duikers ‘bedankte’ na redding uit visnet, week later overleden: ‘Dit is echt deprimerend’

De bultrug van 14 meter die donderdag aanspoelde op een strand in de Spaanse provincie Valencia kon helaas niet gered worden. Een week eerder waren duikers de kolos nog te hulp geschoten voor de kust van Mallorca, waar hij in een illegaal visnet verstrikt was geraakt.

Duikers van het Palma Aquarium werden op 20 mei ingeschakeld om een bultrug in nood te helpen. De walvis was met zijn bek in een illegaal visnet gezwommen voor de kust van Mallorca en kon geen kant meer op. De bemanning van een schip had het dier gespot en de kustwacht gealarmeerd, maar die kon het zeezoogdier niet helpen. Marinebioloog Gigi Torras (32) en haar collega’s slaagden daar wel in.

Luchtbellen

,,De eerste tien seconden was het dier erg nerveus. Dat kon je zien aan de grote hoeveelheid luchtbellen dat het produceerde”, vertelt Torras aan de Britse nieuwssite The Independent. Daarna leek de walvis in zijn situatie te berusten en werd hij zeer rustig. ,,Het was alsof hij wist dat we daar waren om te helpen. Hij kalmeerde zodat wij konden beginnen met de netten weg te snijden”, aldus de wetenschapper.

Bedankje

In ongeveer 45 minuten was de klus geklaard. Na de redding bleef de bultrug nog even ter plaatse om te bekomen. Volgens Torras maakte het zeezoogdier toen zelfs ook een gebaar dat op een bedankje leek, waarna de bultrug wegzwom.

Eind goed al goed? Helaas niet, want zes dagen later spoelde de kolos van 30 ton aan op een strand in Tavernes de la Valldigna, een kustplaats in de Spaanse provincie Valencia, meer dan 300 kilometer verderop. Het dier was enorm verzwakt en vertoonde verschillende sneeën in de rugvin. Kort nadat de bultrug afgelopen donderdag was aangetroffen, is hij overleden.

Drijfnetten

Nieuws dat hard aankomt bij Torras. ,,Het is verschrikkelijk. Dit is echt deprimerend.” Volgens experts maakte het aangespoelde dier geen schijn van kans en werd er daarom geen poging ondernomen om het terug in zee te loodsen. ,,We zouden meer verwondingen hebben veroorzaakt en zijn toestand zou nog verder verslechterd zijn. Mogelijk zou het de volgende dag gewoon opnieuw zijn aangespoeld.”

Grote schuldige in dit verhaal is het drijfnet waar de bultrug eerder in terecht was gekomen. Sinds 2002 zijn dergelijke netten, die als een gordijn in het water hangen, verboden in Europese wateren. Drijfnetten zijn dodelijk voor allerlei walvisachtigen en andere dieren die naar de oppervlakte moeten om adem te halen. ,,Ik hoop dat dit verhaal de ogen van de mensen opent voor de schade die zulke netten in oceanen kunnen aanrichten”, besluit Torras.

