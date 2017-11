Bijna niemand maakt deze IQ-test foutloos, jij wel?

Doordat de dino is uitgestorven, leven zoogdieren overdag

6 november Dat we overdag wakker zijn en 's nachts slapen, is terug te voeren op het uitsterven van de dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden. Daarvoor waren zoogdieren nachtdieren, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Nature.