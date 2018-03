‘Bijna 900 km2 aan Nederlandse daken geschikt voor zonnepanelen’

Nederland kan in 50 procent van de huidige totale elektriciteitsbehoefte voorzien als het alle daarvoor geschikte daken bedekt met zonnepanelen. Dat constateren onderzoekers van Deloitte. Volgens het financieel adviesbureau is er in totaal maar liefst 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak in ons land.

Nu wordt zo'n 35,7 vierkante kilometer aan daken gebruikt voor zonnepanelen. ,,Er is dus sprake van een ongelooflijk onbenut potentieel", zegt Deloitte-onderzoeker Sjors Broersen (33). Samen met collega's combineerde hij de Basisgegevens Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster en de Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) om te bekijken welke daken van Nederland geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

,,De daken die op het noorden gericht zijn, kwalificeerden we bijvoorbeeld al als ongeschikt en haalden we gelijk uit het bestand. Dat gold ook voor daknokken en schoorstenen." Van de overige daken werden de hoogte en steilheid van het dak bepaald, hun oriëntatie en oppervlakte. De daken werden geschikt geacht als zonnepanelen daarop minstens 690 kilowattuur per vierkante meter per jaar aan zoninstraling ontvangen. ,,Dan heeft de consument een standaard zonnepaneel van ongeveer 1,6 vierkante meter binnen ongeveer 11 jaar terugverdiend", legt Broersen uit.

270 miljoen panelen

De onderzoekers becijferden zo dat Nederland 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen heeft. Daarop kunnen 270 miljoen standaard zonnepanelen worden geïnstalleerd, die energie kunnen opwekken voor 50% van de huidige totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Voor consumenten geldt, zo schrijven de onderzoekers, dat 'de totale opbrengst van zonnepanelen op de daken van alleen woonhuizen 80 petajoule kan zijn. Dit staat gelijk aan 98% van de totale elektriciteitsbehoefte van woonhuizen'.

Momenteel heeft zo'n 4% van de geschikte daken in Nederland zonnepanelen op het dak. 'Deze 3 miljoen zonnepanelen voorzien momenteel in minder dan 2% van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit', aldus het onderzoeks- en consultancybureau.

Geschikt dak

Wat maakt het dak van woningbezitters geschikt? ,,Allereerst is de ligging van het dak van groot belang", zegt Broersen. ,,Het dak ligt idealiter vrij van (schaduw van) andere obstakels als bomen en andere gebouwen. Dan is de lichtinval gegarandeerd. Daarnaast kan je je voorstellen dat een oriëntatie op het zuiden het beste is."

Uiteindelijk is het de combinatie van oriëntatie en helling dat het potentieel van het dak bepaalt. ,,Als een dak bijvoorbeeld op het zuidwesten is gericht in plaats van op het zuiden, maar wel een betere helling heeft dan het tweede dak, dan kan het uiteindelijk wel meer zonnestroom per paneel opleveren."

Uitdagingen