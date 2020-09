Bam! Miljarden jaren oude zwaartekrachtgolf schoot langs de aarde

De trilling bestond uit vier golfjes, die in totaal maar een tiende van een seconde duurden, maar de schok was uitzonderlijk. ,,Dit lijkt niet op de 'tsjirp' die we meestal meten. Dit is 'bam', het is het grootste signaal dat we hebben gezien”, aldus onderzoeker Nelson Christensen.



De schokgolf is veroorzaakt door twee zwarte gaten die ongeveer 7 miljard jaar geleden zijn samengesmolten, toen het heelal half zo oud was als nu. Een van de twee zwarte gaten was ongeveer 85 keer zo zwaar als onze zon, het andere ongeveer 66 keer zo zwaar. Die zijn zelf zo groot, dat ze misschien ook ooit door fusies zijn ontstaan.