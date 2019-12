Astronauten van ISS zien hém vliegen: Kerstman vanuit de ruimte gespot

,,We hebben een visuele bevestiging gekregen dat de Kerstman momenteel over India reist!’’ liet de gewichtsloze Morgan op een video vanuit het ruimtestation weten. Kort ervoor was de Kerstman boven Rusland waargenomen, nadat hij kinderen in Australië, Thailand en China had verrast.



NORAD is blij met de hulp vanuit de ruimte. ,,Het station ligt 400 kilometer boven de aarde en geeft astronauten een ideaal observatiepunt om de Kerstman te volgen tijdens zijn reis rond de wereld’’, aldus de luchtleiding in Cheyene Mountain. De astronauten werden bedankt voor de ‘unieke samenwerking’.