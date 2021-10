Actrice Peresild na filmopnames in de ruimte: ‘We moeten opnieuw leren lopen’

De Russische filmcrew die als eerste een ruimtefilm echt in de ruimte opnam is weer teruggekeerd van ruimtestation ISS. Ze deelden hun ervaringen met de Russische pers.

Alle rekwisieten vlogen in het rond en slapen was moeilijk, maar het is ze gelukt. Het was een uitdaging om alles in twaalf dagen te kunnen filmen, maar met klittenband als hun grootste vriend hebben ze de nodige beelden voor de film Vizov (De Uitdaging) kunnen schieten. De film gaat over een chirurg die naar het ISS afreist om ter plekke een astronaut te opereren.

Actrice Joelia Peresild (37) en cameraman Klim Shipenko (38) landden afgelopen zondag weer veilig op de aardkorst na twaalf dagen in het ISS verbleven te hebben. Hiermee zijn ze de eerste filmcrew ooit die naar de ruimte is gereisd om een film op te nemen, tot frustratie van de Verenigde Staten die met Tom Cruise deze mijlpaal wilden zetten.

Volledig scherm Actrice Joelia Peresild, cosmonaut Oleg Novitskiy en regisseur en cameraman Klim Shipenko poseren op een nieuwsconferentie over de terugkomst op aarde 19 oktober. © AP

Peresild vertelt dat ze het verblijf op het ISS verrassend comfortabel vond. De temperatuur was aangenaam, en ze kon er prima slapen. ,,Het is fantastisch voor vrouwen daar. Je hebt er namelijk nooit last van bedhaar. Je ziet er altijd perfect uit.” Ze baalt achteraf wel dat ze niet veel heeft kunnen genieten van de bijzondere uitzichten door het strakke schema waar ze zich aan moesten houden: ,,We realiseerden ons een dag voordat we weer terug moesten dat we niet genoeg de tijd hadden genomen om uit de ramen te kijken.”

Ze kregen veel hulp van de ‘echte’ astronauten van het ISS, die ook in de film te zien zullen zijn. ,,De mannen kwamen erachter dat ze best talent hebben voor acteren”, lacht Shipenko. ,,Ik heb ze het licht laten zien.”

Volledig scherm Op 7 oktober had de filmcrew contact met de Russische media over hun avontuur in het ISS. © AP

Peresild en Shipenko moeten nu weer acclimatiseren aan het leven op de aardbol, vertellen ze. Vooral met de zwaartekracht hebben ze nog moeite. ,,We moeten opnieuw leren lopen”, aldus Peresild.

Dit is de zoveelste in het rijtje ‘eerste keren’ voor de Russen in de zogenaamde space race met Amerika. Zo lanceerden ze de eerste satelliet Sputnik, en stuurden ze het eerste dier (de hond Laika), de eerste man (Gagarin), en de eerste vrouw (Tereshkova) de ruimte in.

