Aarde slingert ruimtesonde richting asteroïde

De aarde werpt vanavond een sonde de ruimte in. Het gaat om het Amerikaanse ruimtevaartuig OSIRIS-REx, dat op weg is naar een asteroïde. Als de sonde langsvliegt, geeft de zwaartekracht van de aarde hem een zwiep, zodat hij de oversteek kan maken.

De OSIRIS-REx komt om 18.52 uur Nederlandse tijd het dichtste bij de aarde. Hij heeft een snelheid van ruim 30.000 kilometer per uur en vliegt dan ongeveer 17.000 kilometer boven de Zuidpool en Chili. Op die hoogte vliegen ook sommige satellieten. Als het nodig is, kan de sonde een beetje uitwijken om een botsing te voorkomen. De OSIRIS-REx is met goede camera's te zien vanaf de aarde.

De vluchtleiding gebruikt het bliksembezoekje om te testen of alle systemen aan boord nog goed werken.

Astroïde

De OSIRIS-REx is vorig jaar gelanceerd en komt eind volgend jaar aan bij de asteroïde Bennu. Daar zal hij twee jaar omheen vliegen om hem vanuit alle hoeken te fotograferen en te meten. In 2020 moet hij wat materiaal opscheppen van het oppervlak. Een jaar daarna zou de sonde moeten beginnen aan zijn terugkeer naar de aarde, met wat bodemmonsters aan boord, en als alles goed gaat landt de OSIRIS-REx in 2023 in de Verenigde Staten. De monsters kunnen wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel.

Het rotsblok Bennu draait in ongeveer dezelfde baan als de aarde rond de zon. Hij is ongeveer 500 meter in doorsnee, zo groot als een wolkenkrabber. Er is een kans dat hij eind volgende eeuw inslaat op de aarde. Hij is te klein om de planeet en de mensheid in zijn geheel te vernietigen, maar kan wel veel schade aanrichten.

Energie

Volgens missieleider Dante Lauretta zal bij een inslag meer dan zeventig keer zo veel energie vrijkomen als bij de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, en drie keer zo veel als het totaal van alle kernwapens die ooit tot ontploffing zijn gebracht. Bennu maakt een krater van 4 kilometer in doorsnee en ongeveer een kilometer diep. Na de knal ontstaat een drukgolf die zich met een snelheid van bijna 6000 kilometer per uur verspreidt. Brokstukken kunnen honderden kilometers verder terechtkomen. En als de Bennu in zee terechtkomt, ontstaat een tsunami met golven van 28 tot 56 meter hoog.

De missie OSIRIS-REx begon in 2016, duurt zeven jaar en kost minstens 800 miljoen dollar (bijna 570 miljoen euro). Ook is er een klein Nederlands tintje aan de missie: aan boord van de sonde bevindt zich onder meer muziek van de Nederlandse componist Roland Kuit.