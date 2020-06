10 jaar later: hoe is het nu met orka Morgan?

Een uitzonderlijke situatie tien jaar geleden: een verdwaalde orka in de Waddenzee. Het gaat niet goed met het zeezoogdier: ze is verzwakt, sterk vermagerd en uitgedroogd. Ze krijgt de naam Morgan en niet veel later is ze een landelijke bekendheid. Hoe is het nu met het toenmalige ‘knuffeldier’ van Nederland?

Toen ze op 23 juni 2010 opdook in Harderwijk was ‘Morgan’ nog een grote onbekende. Destijds werd geschat dat ze 2 jaar was. ,,Inmiddels denken we dat ze toen 3 of 4 jaar was”, vertelt Javier Almunia van Loro Parque, de Spaanse dierentuin op Tenerife waar Morgan sinds vele jaren verblijft. ,,Haar leeftijd schatten was moeilijk: ze was mager en zag er niet gezond uit.” Morgan raakte in de zee haar moeder en familie kwijt en zwom de verkeerde kant op. Het lukte haar niet zelf om vis te vangen en zo kwam ze terecht in de Waddenzee.

In 2011 reisde Almunia naar het Nederlandse zeezoogdierenpark af om een kijkje te nemen. ,,We moesten nadenken over haar introductie in de orkagroep.” Trainers van beide parken verhuizen haar in november van dat jaar naar Spanje. Tegen de zin van dierenactivisten in. Meerdere malen spannen ze rechtszaken aan tegen Loro Parque en de Nederlandse staat, maar die lopen op niets uit.

Quote Haar favoriete activiteit is uit het water komen en op de slide-out liggen Eric Bogden

Op Tenerife heeft Morgan veel meer ruimte dan in het krappe separatiebassin in Harderwijk. De (show)bassins in Spanje bevatten miljoenen liters zoutwater. Volgens Almunia gingen de eerste ontmoetingen met de andere orka's voorbeeldig. ,,Ze hebben haar snel geaccepteerd. Het was goed voor de groep en prachtig voor Morgan. Hier kreeg ze een sociaal leven.”

Al snel merken de orkatrainers iets geks. Wanneer ze de dieren bij zich willen hebben slaan ze met de handen op het water. Maar vaak merkt Morgan niks en blijft ze nietsvermoedend rondjes zwemmen. Experts uit Amerika en Nederland doen onderzoek en bevestigen het vermoeden: Morgan is doof.

Aan de ene kant is nu een oorzaak gevonden voor hoe ze kon stranden. Maar nu moeten de trainers haar wel op een andere manier belonen. Normaliter blazen ze op een fluitje na goed gedrag. Voor Morgan worden rond het showbassin lichten opgehangen. De lichtflitsen vervangen het fluitsignaal. ,,Wereldwijd is ze de enige dolfijn waarvan we weten dat die doof is’’, zegt Almunia.

Drachtig

In 2018 zien de trainers tijdens een regulier medisch onderzoek dat Morgan drachtig is. Ongepland. Buiten het zicht van de verzorgers hebben Keto en Morgan gepaard. Almunia: ,,We maakten ons een beetje zorgen of ze haar kalf zou afstoten omdat ze doof is. Gelukkig deed ze dit niet. De bevalling ging zelfs perfect: ze duwde haar kalf meteen naar boven om lucht te happen.”

Volledig scherm Ula en Morgan. © LORO PARQUE Het kalfje, Ula, kwam op 22 september 2018 ter wereld. Omdat Morgan te weinig moedermelk produceerde kozen de trainers ervoor het voeden over te nemen. ,,Maar moeder en kind hebben nog steeds een sterke band”, meldt Almunia. ,,Ze spelen en zwemmen graag met elkaar.” Volgens Eric Bogden, hoofd van het orkaverblijf, is Morgan een goede moeder. ,,Ze zwemmen vaak tegen elkaar aan.”

Liefst uit het water

De intelligente Morgan leert snel. Naast Ula leeft ze in Tenerife met vijf andere orka's, waarvan drie mannetjes. ,,Ze is een beetje een baasje”, vertelt Almunia. ,,Ze ‘vecht’ voor haar plekje in de groep. Vrouwtjes zijn dominanter, dus ze laat de mannen wel zien dat zij hoger staat.”

In de groep staat Morgan te boek als de energieke. ,,Trainers vinden het leuk dat Morgan zo aandachtig is. Ze reageert snel op onze handgebaren”, zegt Bogden. ,,Haar favoriete activiteit is uit het water komen en op het platform liggen (beachen).”

Volledig scherm Orka Morgan aan het beachen op de slide-out in Loro Parque. © Jan Kanning