Zoetermeers vrouwenbolwerk behoort tot snelst groeiende bedrijven: ‘Tijd van man in Mart Smeetstrui is voorbij’

video Zijn Jawid en Yaser de redders van dit spookwin­kel­cen­trum in Bilthoven?

19 februari Dan heb je lef! Als je in het coronatijdperk een fonkelnieuwe versmarkt opent in het desolate winkelcentrum De Planetenbaan in Bilthoven, waar de ene na de andere middenstander het voor gezien houdt. Jawid en Yaser gaan ervoor. ,,Wij geloven dat we iets kunnen betekenen voor de mensen hier.”