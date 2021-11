Zo nuttig is een bhv-diploma voor je loopbaan

Brand in het gebouw, een bezoeker die van de trap valt of een collega die een hartstilstand krijgt: op iedere werkplek kan het noodlot toeslaan. Bedrijven zijn bij wet verplicht te zorgen dat er op de werkvloer voldoende bedrijfshulpverleners (bhv’ers) rondlopen en nemen vaak de kosten van een opleiding voor hun rekening. Maar wat is de precieze rol van een bhv’er?

In de Arbowet is opgenomen dat de aanwezigheid van bhv'ers bij ieder bedrijf verplicht is. ,,Daardoor zien organisaties het soms vooral als iets dat ‘nu eenmaal moet’. We zijn een land van regeltjes, en dit is regeltje zoveel waaraan voldaan moet worden’’, zegt Sylvester Bennema, directeur van opleidingsbedrijf Crisicom.

Zijn bedrijf organiseert nu tien jaar de Dag van de BHV, gekoppeld aan een verkiezing voor ‘BHV’er van het Jaar’. Later vanmiddag wordt bekend gemaakt wie dit jaar die titel mag voeren. ,,We willen juist de bhv onder de aandacht brengen van niet-bhv’ers. Een bhv’er is er niet voor de wet, maar is er om jou en mij te helpen als het misgaat.’’

Hij ziet dat de kennis en kunde van bhv'ers niet altijd op waarde wordt geschat. ,,Bhv, dat is zo'n cursus die mensen doen op kosten van de baas en dan mogen ze een dag werk missen, goed geregeld. Maar de kennis die iemand opdoet bij een bhv-opleiding is niet alleen voor op het werk. Met het certificaat kan diegene hulp bieden in iedere noodsituatie, ook op straat of in de huiselijke sfeer.’’

Eerste Hulp en brandje blussen

Bhv-opleidingen zijn er in verschillende vormen en worden aangeboden door tal van opleiders. ,,Maar altijd begint het trainingstraject met het ontwikkelen van basisvaardigheden’’, vertelt Paul Toonen, bhv-trainer en onderwijsontwikkelaar bij het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). ,,Dat zijn eerstehulptaken en vaardigheden als het blussen van een kleine brand en het ontruimen van een gebouw.’’

Quote Met het bhv-certifi­caat kan iemand hulp bieden in iedere noodsitua­tie, ook op straat of in de huiselijke sfeer Sylvester Bennema, Crisicom

Afhankelijk van het soort werkplek, worden er in overleg met de werkgever ook specifieke vaardigheden in de training opgenomen. Bedrijven moeten een analyse laten maken van de grootste risico’s in de werkomgeving. Toonen: ,,Bij een slagerij met scherpe machines is er een groter risico op een slagaderlijke bloeding, en moet je die effectief leren stoppen. Bij een fabriek met chemische processen kan het zijn dat een brand met specifieke blusmiddelen gedoofd moet worden. Je moet leren hoe je die op de juiste manier gebruikt.’’

Geen wonderen verwacht

Een bhv’er heeft een grote verantwoordelijk naast zijn of haar ‘gewone’ baan. Maar er worden geen wonderen verwacht, benadrukt Toonen. ,,Je hoeft niet een soort superman te worden. Bij een calamiteit komen de professionele hulpdiensten eraan voor het grote werk. Jouw taak is bovenal orde scheppen in de chaos. Als bhv’er zorg je voor overzicht op de situatie en daarmee voor veiligheid.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook als onmiddellijk 112 gebeld wordt, kan het even duren voor professionele hulp ter plaatse is, zegt Bennema. ,,Hulpdiensten doen er gemiddeld tussen de 8 en 12 minuten over om de locatie van een noodoproep te bereiken. Maar stel je voor dat iemand een hartstilstand krijgt. Als diegene in de eerste 2 tot 4 minuten de juiste hulp krijgt, is er nog een grote kans dat hij of zij zonder blijvende schade herstelt.’’

Iedere minuut daarna wordt de kans op schade groter. ,,Zo snel mogelijk beginnen met reanimatie kan het verschil maken. Een bhv’er kan zo potentieel iemands leven redden.’’

Geen tijd te verspillen

De hulpdiensten stellen de aanwezigheid van bhv’ers zeker op prijs, zegt Toonen, die naast bhv-trainer ook commandant bij de brandweer is: ,,Het laatste wat je wil, is tijd verspillen aan uitzoeken wat er gebeurd is en waar in het gebouw je moet zijn. Het maakt ons werk zoveel makkelijker als er bij de ingang een bhv’er staat te wachten die een duidelijke overdracht kan geven en je meteen de weg kan wijzen.’’

Quote Met z'n vijfentwin­ti­gen in een zaaltje kijken naar iemand die op het podium een reanimatie voordoet, daar leer je het niet van Paul Toonen, Bhv-trainer

Wie zich bij de werkgever meldt met de wens bhv’er te worden, wordt waarschijnlijk met open armen ontvangen. Er is een tekort. Bennema: ,,Niet alle bedrijven lukt het even goed om voldoende bhv'ers op te laten leiden. Zijn er niet genoeg vrijwilligers, dan worden er soms werknemers aangewezen om de cursus te volgen. Dat is niet ideaal. Waarschijnlijk zal je werkgever heel blij zijn als jij zegt dat je het certificaat wil halen.’’

Zelf oefenen

Toonen adviseert werkgevers en cursisten wel te letten op de kwaliteit van de opleiding. Toonen: ,,Met z'n vijfentwintigen in een zaaltje kijken naar iemand die op het podium een reanimatie voordoet, daar leer je het niet van.’’ Let erop dat je tijdens de cursus alle vaardigheden ook zélf traint, benadrukt hij. ,,Alleen door veel te oefenen, blijft de kennis hangen en weet je dat je adequaat kan reageren. Als er iemand gewond is, of er is brand, dan wil je niet denken, o ja, hoe zat het ook alweer?’’

Een bhv-certificaat kan ‘meegenomen’ worden naar een andere baan: ,,De basisvaardigheden blijven hetzelfde. Samen met je nieuwe werkgever kan je kijken of je een aanvulling in specifieke vaardigheden nodig hebt.’’

Als er een tekort is aan bhv’ers, geeft het certificaat je dan een voorsprong op andere kandidaten bij een sollicitatie? ,,Dat durf ik niet zo te zeggen’’, stelt Toonen. ,,Maar ik denk dat het wel iets laat zien van wie je bent als persoon. Het feit dat je deze verantwoordelijkheid op je wilt nemen, toont een intrinsieke motivatie om de ander te helpen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.