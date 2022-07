Zijn de dagen van autoritaire bazen en bazinnen geteld? ‘Personeel pikt het niet’

De ene na de andere autoritaire leider rolt om of raakt in opspraak. Zo verdwenen in korte tijd Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle, Hans Maris van theater de Meerpaal in Dronten en Laura Werger, VVD-wethouder in Zutphen. Op het landelijke politieke toneel moest Nilüfer Gündogan het veld ruimen. Allen vanwege vermeend grensoverschrijdend leiderschapsgedrag, dat na seksueel grensoverschrijdend gedrag de nieuwe bananenschil is voor bazen en bazinnen.