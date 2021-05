‘Zeg maar niet dat je lesbisch bent, mannen moeten nog steeds met je kunnen flirten’

Internationale Dag tegen Homofobie en TransfobieVandaag is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor geweld en discriminatie tegen lhbti+’ers. Want pesterijen en intimidatie zijn nog steeds dagelijks de werkelijkheid, ook op de werkvloer. En dat houdt veel Nederlanders tegen in hun klim op de carrièreladder. Remco Boxelaar van kennisplatform Corporate Queer hoopt daar met een speciaal leiderschapsprogramma verandering in te brengen.

Boxelaar zet zich al ruim drie jaar met diens bedrijf Corporate Queer in om de heteronorm binnen het bedrijfsleven aan de kaak te stellen. Die geeft trainingen bij bedrijven om meer bewustwording over dit onderwerp te creëren. Met het leiderschapsprogramma Defiantly Different, dat Corporate Queer vandaag lanceert en in september start, hoopt Boxelaar de lhbti+’ers die het lastig hebben op de werkvloer verder op weg te helpen zodat ook zij aan de top van bedrijven terecht kunnen komen.

De Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie is een mooie aanleiding om het leiderschapsprogramma te lanceren, zegt Boxelaar. ,,We staan vandaag stil bij alle negativiteit waar veel lhbti+’ers nog steeds op dagelijkse basis mee te maken krijgen. Op de werkvloer voelen sommigen zich fysiek of psychologisch onveilig.” Nog te veel lhbti+’ers moeten zich aanpassen aan de norm die geldt in het bedrijfsleven om hogerop te komen.

Daar weten de leden van de Raad van Advies van Corporate Queer, die als ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij het leiderschapsprogramma, alles van. In een campagnevideo is te zien wat zij onder meer te horen hebben gekregen op het werk: ‘Zeg maar niet dat je lesbisch bent, de mannen moeten nog steeds met je kunnen flirten’, ‘waarom moet je zo opvallen, je wil toch juist gelijkheid?’ en ‘naar welk toilet ga jij trouwens?’. Boxelaar: ,,Deze verhalen zijn ontzettend pijnlijk. Dit is waar het over gaat en waarom het leiderschapsprogramma zo belangrijk is.”

Mede hierdoor worstelen veel lhbti+’ers in het professionele leven met hun identiteit, zegt Boxelaar. ,,Ze vragen zich af of ze trots mogen zijn op wie ze zijn of dat ze juist niet moeten willen opvallen op het werk.” Degenen die hun identiteit niet langer willen verbergen op het werk en door willen groeien tot de top, wil Boxelaar nu gaan helpen via het leiderschapsprogramma.

Hier leren ze hoe ze het queer-zijn juist strategisch in kunnen zetten. ,,Je kunt juist voordelen halen uit het anders zijn. Vanwege de uitsluiting die ze hebben ervaren, zijn ze vaak sensitiever, communicatief sterker en kunnen ze zich beter verhouden tot minderheidsgroepen. Belangrijke kwaliteiten voor een inclusieve leider.”

In het programma wordt ook aandacht besteed aan conflictsituaties in het bedrijfsleven. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vervelende opmerkingen bij de koffieautomaat? En wat doe je als je als queer niet op de Zuidas durft te solliciteren omdat je niet verplicht in pak wilt rondlopen of omdat je geen zin hebt om heel de tijd uit te moeten leggen waarom je bent zoals je bent?

Ook ziet Boxelaar dat het onderwerp nog te vaak wordt weggewuifd. ‘Het maakt mij niet uit wat jij in je slaapkamer doet’, is iets wat die zelf vaak te horen kreeg. ,,Queer zijn speelt zich niet alleen af in de slaapkamer. Het is mijn identiteit, het komt in alles terug wat ik doe. Ik hoop dat mensen zich gaan realiseren dat zeggen dat iets je niet uitmaakt, de status quo in stand houdt. Het is een vorm van negeren en daarmee ontkennen.”

Er moet meer aandacht voor nuance komen, niet iedereen past binnen de hokjes hetero of homo, zegt Boxelaar. Bij de volgende generatie is dit niet meer te negeren. ,,De helft van de generatie die nu volwassen aan het worden is, zegt niet honderd procent hetero te zijn. Je wil toch relevant zijn als bedrijf voor deze generatie?”

Gelukkig zijn er ook bedrijven die het goede voorbeeld geven. Zo sprak Boxelaar laatst met de directeuren-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die beide homoseksueel zijn. ,,Zij willen dat iedereen zichzelf kan zijn binnen het ministerie en geven aan dat het voor minderheden ook mogelijk is om aan de top te raken. Hopelijk moedigt het jonge queers aan om wél op de Zuidas te solliciteren.”

Transgender professionals aan de top

Je komt ze langzamerhand steeds vaker tegen: transgender personen die ceo zijn van een bedrijf. De best verdienende vrouwelijke ceo in Amerika van 2014 was zelfs een transgender persoon. Martine Rothblatt ging aan het begin van de jaren 90 in transitie en boekte een miljoenensucces met haar bedrijf United Therapeutics.



Wynne Nowland is de ceo van de Amerikaanse verzekeringsmakelaardij Bradley & Parker. Een paar maanden voor haar gendertransitie werd ze tot ceo benoemd van het bedrijf. Een voorbeeld dichterbij: de Zweedse Caroline Farberger is ceo van verzekeringsmaatschappij ICA Forsakring AB. Ze zet zich al jaren in voor meer gendergelijkheid in het bedrijfsleven. In Nederland hebben we met Lisa van Ginneken de eerste trans vrouw in de Tweede Kamer.

Wat je moet weten over lhbti: De afkorting lhbti staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Een cisgender persoon is iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. Bij een transgender persoon komt dit niet overeen. Non-binaire personen voelen zich geen man of vrouw. De termen genderfluïde en queer vallen hier volgens de meeste lhbti’ers ook onder. Transgender of trans persoon: ‘trans’ wordt vaker als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Iemand is dus een transgender persoon of een trans man of vrouw. Je genderidentiteit geeft aan hoe je je voelt, man of vrouw of geen van beiden. Met je genderexpressie laat je zien hoe je je voelt. Je sekse gaat over je geslachtskenmerken (waaronder genitaliën) en met je seksuele voorkeur geef je aan op wie je valt. Non-binaire mensen willen niet worden aangeduid als zij of hij maar als hen of die, wij respecteren dat.

