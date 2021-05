Yoran (33) dacht dat er geen baan voor hem was vanwege zijn blindheid

Een groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking zit werkloos thuis. Terwijl ze wel graag aan het werk zouden willen. Maar hoe vind je een baan als je slechthorend, chronisch ziek bent of in een rolstoel zit? Veel werkgevers lijken ervoor terug te deinzen. In deze serie vertellen werkenden met een arbeidsbeperking over hun ervaring op de arbeidsmarkt. Vandaag: Yoran de Bruin (33).

Op zijn dertigste vindt Yoran de Bruin (33) pas zijn eerste baan. Door zijn slechtziendheid - hij ziet nog maar 10 procent en is in het midden van zijn zicht blind - is het meedoen in de maatschappij een uitdaging. Al op de middelbare school krijgt De Bruin het idee dat er geen geschikt werk voor hem is door zijn visuele beperking. ,,Ik ben altijd op zoek geweest naar iets wat bij me past. Maar het speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden is erg gericht op het bedrijfsleven, praktijkonderwijs was er bijna niet.” Na een stage bij de Technische Dienst ontdekt hij echter dat met je handen bezig zijn veel leuker is dan leren.

Wajong-uitkering

Het lukt De Bruin uiteindelijk niet om een passende opleiding en een baan te vinden. Hij leeft jarenlang van een Wajong-uitkering. ,,Ik had eerlijk gezegd ook geen motivatie om aan de slag te gaan. Als je een Wajong-uitkering ontvangt, verdien je door alle toeslagen genoeg om van te leven. Waarom zou je dan gaan werken?”

Dat verandert als De Bruin een jobcoach van het UWV toegewezen krijgt, die hem helpt bij het vinden van werk. ,,Toen kwam deze baan bij de Bakkerswerkplaats ineens op mijn pad. Ik begon met drie dagen in de week als vrijwilliger, later werden dat vijf dagen.”

De Bakkerswerkplaats in Rotterdam geeft mensen een kans met een talent en die in een normale werkomgeving niet mee kunnen komen. Sociaal of verstandelijk beperkten krijgen de mogelijkheid het bakkersambacht op een rustige en passende manier te leren. Ook De Bruin leert van de leermeesters in de bakkerij alle kneepjes van het vak. Gaandeweg ontdekt hij dat het werk hem heel goed ligt. ,,Ik wist voor ik begon niets van bakken. Pas toen ik ermee begon, ontdekte ik dat ik het heel leuk vind.” Het bakken gaat hem zo goed af, dat hij aan het begin van de coronatijd na twee jaarcontracten een vaste aanstelling krijgt aangeboden.

Maar het is voor De Bruin wel een omschakeling om weer fulltime aan de slag te gaan. ,,Je hebt jarenlang thuisgezeten en zit in een ritme waar je ontzettend aan gewend bent geraakt. Dan is het lastig om weer aan de slag te gaan, maar ik heb mezelf weten te motiveren.” Aan het vroege opstaan hoefde de bakker in spe in ieder geval niet te wennen. ,,Omdat ik hiervoor heel de dag niets te doen had, lag ik vaak ‘s nachts wakker. Dus ik dacht: nou, dan kan ik ook prima om 04.00 uur beginnen met werken.”

Bakkerssoftware

En dan de vraag: hoe gaat een bijna blinde bakker te werk? De Bruin kan bijna alles zelf. Ingrediënten afwegen doet hij met een sprekende weegschaal, kneden lukt prima op gevoel of op gehoor en als hij niet kan zien of een brood al goed van kleur is, vraagt hij een collega om even mee te kijken.

Ook heeft de Bakkerswerkplaats met financiële hulp van non-profitorganisatie Everyday Heroes speciale bakkerssoftware kunnen aanschaffen. ,,Ik kan daarmee bestellingen invoeren en uitprinten. Die blaadjes worden zo geprint dat ik het ook kan lezen. Daar ben ik heel blij mee.” Ook fietst De Bruin gewoon naar zijn werk. ,,Alleen kleine dingen of kleur op kleur zijn erg lastig voor mij om te zien. Fietsen gaat goed als ik rustig aan doe en op de bekende grotere paden blijf.”

Als hij van tevoren geweten had dat het bakkersvak zo goed bij hem en zijn visuele beperking past, dan had hij er veel eerder voor kunnen kiezen. ,,Maar achteraf is het mooi wonen.’’ De Bruin houdt liever zijn blik op de toekomst gericht en geniet ondertussen van het werk bij de bakkerij. ,,Het leukste aan bakker zijn is dat je meteen resultaat hebt van je werk. Dat bolletje dat je net hebt gekneed, komt na een tijdje zo mooi uit de oven. Wat vooral gaaf is, is als mensen zeggen dat het er zo lekker uitziet. Ik krijg veel complimenten voor wat ik doe en heb leuk contact met klanten. Daar word ik ontzettend blij van.”

De Bruin wil nog veel meer leren in de bakkerij. ,,Ik wil meer doen, kunnen en weten. Croissantjes maken is bijvoorbeeld een leuke uitdaging, het is heel lastig om het deeg constant te krijgen.” Op een dag hoopt hij zijn eigen zaakje te kunnen openen. De Bruin droomt van een eigen bakkerij met lunchroom.

Dat zijn overstap naar het bakkersvak zo goed zou uitpakken, had hij nooit gedacht. Hij wil jonge slechtzienden of blinden daarom aansporen om ook zoveel mogelijk kansen te pakken. ,,Probeer iets waarvan je in eerste instantie niet verwacht dat het leuk is of waarvan je verwacht dat je het misschien niet kunt. Blijf doorzetten, want er is meer mogelijk dan je denkt. Laat je niet beperken door je beperking.”

